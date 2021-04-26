شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جنة الحديدى لاعبة السلة: بحب ياسمين صبرى ونفسى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جنة الحيدى لاعبة كرة السلة بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين وآخرها التتويج ببطولة الجمهورية مع فريقها الأسبوع الجارى، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة، بحب القراءة جدا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الفراخ البانيه، سهلة وبحبها.



جنة الحديدى

من نجمك المفضل؟

أحمد عز، بتابع كل حاجة بيقدمها سواء أفلام أو مسلسلات.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى كل أغانيه حلوة.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

ممثلة.



جنة لاعبة سموحة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

ولا حاجة، بتجاهل الموقف وكأنه لم يكن.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين صبرى حلوة وجميلة.



اللاعبة خارج الصالات

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا لأنها أسهل فى التعامل اليومى لأنى رياضية.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

الأفضل يكون رياضى، عشان يقدر ظروف التدريبات والمباريات.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض طبعا، لأنى مستحيل أسيب الرياضة.