شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يمنح ضياء السيد صلاحيات تحديد مصير المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو سيراميكا ضياء السيد، المدير الفني للفريق، صلاحيات تحديد مصير المعارين خلال الفترة المقبلة من البقاء أو الرحيل، خصوصا أن النادى يمتلك العديد من اللاعبين المعارين وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان من الأهلى ورجب بكار من بيراميدز.

ومن المقرر أن يحسم ضياء السيد، الذى وقع على عقد تدريبه لسيراميكا ، جميع هذه الملفات في غضون الأيام المقبلة بالتشاور مع إدارة النادي التى منحته الحرية التامة في إصدار أية قرارات بخصوص هذا الأمر لاسيما وأن المسئولين يرغبوا في توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق .

وفى سياق آخر، رفض ضياء السيد المخاطرة بمشاركة كوامي بونسو في مباراة البنك الأهلى المحدد لها يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أنه لن يجازف بإشراك أي لاعب غير مكتمل الجاهزية بنسبة 100% حتى لا تتفاقم الأمور، خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري العام.

ويستعد سيراميكا لمباراة البنك الأهلي، ضمن الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، وأشاد ضياء السيد بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق، وتعاهدهم على تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق آخر أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن الأشعة التي أجراها صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق، أثبتت إصابته بشد خفيف بالعضلة الخلفية، مؤكدا أن اللاعب مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي وتجهيزه للمباريات في المرحلة المقبلة.