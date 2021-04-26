5 لاعبين ينتظرون أولمبياد طوكيو بفارغ الصبر للاحتراف فى أوروبا

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر العديد من اللاعبين الأولمبيين المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، على الأراضى اليابانية بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أودى بحياة الآلاف من البشر حول العالم.

وتأمل نجوم المنتخب الأولمبي تمثيل مصر فى أحد أكبر المحافل العالمية بلعبة كرة القدم، لتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، حيث يسافر كشافو أكبر الأندية الأوروبية لحضور مباريات المحافل العالمية لاستقطاب المواهب المدفونة فى القارات البعيدة مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو كبطل لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وأوقعته قرعة الأولمبياد مع منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ونستعرض أبرز 5 لاعبين تترقب المشاركة فى الأولمبياد..

رمضان صبحى

قائد المنتخب الأولمبى رمضان صبحى أول هؤلاء اللاعبين الذى يحلم بالعودة مجددا للاحتراف الأوروبي، على الرغم من توقيعه عقدًا طويل الأمد مع نادى بيراميدز حتى 2025.

ورفع رمضان صبحي هذا الموسم معدله التهديفي بشكل لافت، حيث سجل 8 أهداف في الموسم الجارى، كأعلى معدل تهديفي فى مسيرته بموسم واحد، بما قد يساعده فى الأولمبياد على تحقيق حلمه.

أحمد ياسر ريان

ثانى اللاعبين هو أحمد ياسر ريان الذى أكدت بعض التقارير امتلاكه عروضا احترافية في هذا التوقيت، إلا أن الأهلى أجل البت فيها إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، للاستقرار على أكبر العروض وأنسبها لمهاجمه المعار لنادى سيراميكا.

وشهد الموسم الحالى مشاركة أحمد ياسر ريان مع فريقه سيراميكا فى 13 مباراة بالدورى والكأس، بخلاف مشاركته مع الأهلى قبل الإعارة فى مباراتين بالبطولة المحلية، ومثلها فى دورى الأبطال، ومباراة بكأس مصر، ووصل رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف.

عمار حمدي

يعد عمار حمدى من أبرز اللاعبين الذين يمتلكون قدرات كبيرة تمنح القدرة على الاحتراف والتألق فى ملاعب أوروبا، خاصة فى ظل اعتماد شوقى غريب مدرب المنتخب عليه فى التشكيل الأساسى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها مع الاتحاد السكندرى.

ويفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر في الوقت الحالي بين الثلاثي ناصر ماهر وعمار حمدي وأحمد عبد القادر حمدي، ولكن قد ترجح قدرة عمار حمدي على المشاركة في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن وصناعة اللعب والجناح الأيمن والأيسر، فرصة في الانضمام لمنتخب مصر.

طاهر محمد طاهر

مازال طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي يضع الاحتراف فى مقدمة أحلامه، وكشف عن ذلك فى أكثر من مناسبة بأن حلمه الأول هو الاحتراف الأوروبي، وأنه أخذ وعدا من النادي الأهلي بالسماح له حال وجود عرض قوى للاحتراف.

ويتميز طاهر محمد طاهر باللعب كمهاجم صريح وكذلك على الأجنحة، وهو دائمًا ما يفضله شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، الذي سيلجأ لبعض اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز، بسبب تقليص عدد القائمة إلى 18 لاعبا فقط، بينهم الثلاثي الكبار.

عبد الرحمن مجدى

جناح الإسماعيلي الأيمن كان أحد أبرز الأسماء المتواجدة في كتيبة المنتخب الاولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي فازت بها مصر، ولكن انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يقف عقبه أمام حلمه باللعب في الأولمبياد، بسبب تواجدهم في نفس المركز.

ولم يرد ليفربول حتى هذه اللحظة على خطاب المنتخب الأولمبي لضم صلاح للأولمبياد، ولكن من المؤكد أن عبد الرحمن مجدي سيكون أبرز المتضررين من تواجد صلاح في القائمة، وقد يهدد ذلك تواجده في الاولمبياد.

جدير بالذكر أن بطولة أولمبياد طوكيو تبدأ يوم 22 يوليو المقبل وحتى 7 أغسطس، بمشاركة 16 منتخبا من 6 اتحادات قارية مقسمة على 4 مجموعات تًقام في 6 مدن باليابان منظمة دوري الألعاب الأولمبية .