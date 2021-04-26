شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب بيتسو موسيمانى مع الأهلى قبل مفاوضات منتخب جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت فى الساعات الماضية أنباء حول اقتراب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من الرجيل عن القلعة الحمراء لتولى تدريب منتخب جنوب أفريقيا، وطرح موسيمانى الموضوع على إدارة الأهلى وأكد التزامه مع النادى، وأنه ملتزم بتعاقده مع الأهلى حتى هذه اللحظة. ونفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وصول أى مخاطبات رسمية من جنوب أفريقيا حول تولى موسيمانى مهمة تدريب منتخب بلاده.

تولى موسيمانى تدريب الأهلى فى أكتوبر الماضى، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى، ودورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك، وكأس مصر بالتغلب على طلائع الجيش، وكذلك التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية .

موسيمانى قاد الاهلى فى 36 مباراة بمختلف البطولات، فاز فى 27 و تعادل فى 6، وخسر 3 مباريات، على مستوى بطولة الدورى قاد الأهلى فى 18 وخسر واحدة، وفى دورى الأبطال قاد الأهلى فى 11 لقاءً فاز فى8 وتعادل فى اثنتين ولم يخسر سوى مباراة وحيدة، وفى مسابقة كأس مصر قاد الفريق فى 4 مباريات حقق العلامة الكاملة، و3 مباريات فى كأس العالم للأندية، فاز فى 2، وخسر واحدة، ووصلت بطولاته مع القلعة الحمراء خلال 6 أشهر إلى التتويج ببطولة الدورى، وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.