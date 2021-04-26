الامارات | بالفيديو.. نجاة حارس الرجاء المغربي من الموت بعد احتراق سيارته

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجاة حارس الرجاء المغربي من الموت بعد احتراق سيارته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجى حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي المغربي محمد بوعميرة من الموت، بعد أن نجح في مغادرة سيارته المشتعلة جراء حادث مروري، قبل أن تصل النار إلى حيز مقصورة السيارة الداخلي.

وحرص بوعميرة على الظهور عبر مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، طمأن خلاله جماهير الفريق عن حالته الصحية، ووجه الشكر لكل من وقف إلى جانبه وسانده، مؤكداً للجميع أنه بصحة جيدة بعد التعرض للحادث، والنجاح في الخروج بالوقت المناسب من سيارته المحترقة.





يذكر أن بوعميرة تعرض إلى حادث مروري أودى إلى اصطدام سيارته بشجرة على جانب الطريق، ما تسبب باشتعال النار في مقدمة السيارة، إلا أن سرعان ما تمكن حارس الرجال البيضاوي من مغادرة سيارته قبل امتداد النار إلى داخل السيارة.



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