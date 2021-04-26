جالاتا سراي يفعل بند شراء مصطفى محمد والزمالك يحصل على 68 مليون جنيه



الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر نادى الزمالك انتعاش خزينته بـ4 ملايين دولار، ما يعادل 68 مليون جنيه مصرى، نظير تفعيل نادى جالاتا سراى التركى بند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول المعار لجالاتا سراى لمدة موسم ونصف تنتهى فى يوليو 2022.

فبعدما كشفت تقارير صحفية أن فاتح تريم المدير الفنى لنادى جالاتا سراى أبلغ الإدارة بشأن بضرورة تفعيل بند شراء مصطفى محمد من نادى الزمالك، نرصد تفاصيل عقد إعارة اللاعب للنادى التركى والتى كشفها فى وقت سابق طارق حشيش المستشار المالى للقلعة البيضاء، جاءت كالتالى..

يمتلك نادي جالاتا سراي الحق الحصرى لتسجيل مصطفى محمد بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز 31 ديسمبر 2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022.

ويسرى الانتقال الدائم فى أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد "فيفا"، ولا تسرى هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب، وحقوق إعادة البيع 15% من صافى الإيراد لصالح نادى الزمالك.

وفى حال عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع فى أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغيا ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة.

وضرب حشيش مثالاً بشأن نسبة إعادة البيع قائلاً، "فى حال انتقال مصطفى محمد نهائيا ثم إعادة بيعه برقم وليكن 30 مليونا سيكون نصيب نادى الزمالك الإجمالي وصل عشرة ملايين دولار، وهذا فى حد علمى أغلى سعر لبيع لاعب مصرى فى مصر".

ونجح النجم المصرى مصطفى محمد فى قيادة فريقه جالاتا سراى، لاقتناص فوز مثير من مضيفه فريق أنطاليا سبور بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "أنطاليا أتاتورك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري التركي للموسم الحالى 2020 – 2021.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.