كارتيرون يُحذر مدافعى الزمالك من "السرحان" أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدافعى الفريق من "السرحان" خلال مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

وشدد كارتيرون على دفاع الفريق الأبيض بضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، والحذر الشديد من عدم ارتكاب أى أخطاء داخل منطقة الجزاء، حتى لا تكلف الزمالك ركلة جزاء تساهم فى قلب المباراة رأسًا على عقب.

وطالب المدير الفنى من المدافعين العمل على منع اختراقات مهاجمى البنك الأهلى، سواء من العمق أو الأطراف، والعمل على إفساد كافة محاولاتهم من على حدود منطقة الجزاء لتقليل خطورتها على المرمى.

كما أكد باتريس كاريترون ضرورة التمركز السليم فى خط الدفاع، وعدم فقدان التركيز فى أى وقت بالمباراة حتى لا يكلف الزمالك استقبال هدف بسبب تلك "الهفوات الدفاعية".

ويتصدر الزمالك الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 لقاء أمام كلا من المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، والتعادل في 3 مباريات أمام كلا من بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسارة مباراتين أمام غزل المحلة والأهلي وإحراز 26 هدفا واستقبال 8 أهداف.

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات وخسارة 7 مباريات، بعدما خاص الفريق 17 مباراة حتى الآن، وأحرز لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.