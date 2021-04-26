شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: عرضت طارق حامد على الأهلى ورفضوا قبل بيعه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه منح الزمالك هدية وهى طارق حامد لاعب وسط الأبيض الذى يعتبر من أفضل اللاعبين فى مركزه عبر تاريخ الكرة المصرية، وقال فرج عامر فى مداخلة هاتفية مع برنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "منحت الزمالك أفضل اللاعبين من سموحة، فى المقابل هما معندهمش سرعة فى اتخاذ القرار، ولا أعتبر مصطفى فتحى لاعبا من الزمالك لأن الأبيض كاد يقضى عليه كروياً وينهى حياته فى الملاعب لولا سموحة".

وأضاف فرج عامر، "مصطفى فتحى احترم كلمته معى وجاله عروض مادية أكبر ورفض بعكس لاعب من الأهلى وقع لنا وتراجع عن الاتفاق".

وعن صفقة طارق حامد قال فرج عامر، "كلمت عدلى القيعى قبل بيعه للزمالك قلت له ده أفضل لاعب فى مصر ومالوش مثيل قالى هعرضه على الأهلى وكلمته بعدها ثلاث مرات ولكن القرار لم يكن قراره قالى أنا مصدقك مش هتغشنى، طارق حامد من كهرباء طلخة وراح الطلائع ومشوه وجابه اللواء عبد الجليل وقالى أوصيك بهذا اللاعب وقولتله رزقى ورزقه على الله وتألق معنا".

وعن حسام حسن قال رئيس سموحة، "إعارة حسام حسن للدورى الليبى مقابل مليون دولار وإعارة الترهونى مقابل 125 ألف دولار وسيعودان لسموحة قبل بداية الموسم الجديد، واتفقت مع نادٍ مصرى على بيع حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه، والأهلى وبيراميدز عاوزينه، والزمالك هيندم إنه متعاقدش مع حسام حسن لأنه مهاجم كبير يعوض غياب مصطفى محمد بسهولة وكان الفريق هيبقى فى حتة كويسة تماماً، قسماً بالله نادٍ سعودى وآخر إماراتى عارضين 4 ملايين دولار فى حسام حسن".

وأكمل رئيس سموحة، "بحب الأهلى عشان جدى كان بياخدنى زمان مباريات الأهلى اشجعه، بس مبكرهش الزمالك بشجعه لما يلعب فى افريقيا بس"

وتابع فرج عامر، "الفوز على الأهلى أو الزمالك بطولة لأى نادٍ، وفرحت جدا بفوز سموحة على الأهلى رغم أن الفريقين أشقاء ولكن سموحة عشقى الأول قبل الأهلى، ولم اتحدث عن التحكيم فى المباراة رغم أن سموحة ليه ركلة جزاء صحيحة ضد ديانج بس انا فوزت هتكلم عليه".