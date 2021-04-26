شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبى.. سعفان الصغير بدأ فى الإسماعيلى بسن العاشرة وحقق بطولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن سعفان الصغير حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذى يُعد من أبرز حراس المرمى فى تاريخ القلعة الصفراء، وحقق نجاحات كثيرة مع الدراويش طوال مسيرته في حراسة العرين الأبيض.

سعفان الصغير من مواليد 1 يناير 1969، وهو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ نادي الإسماعيلي، وتولى منصب مدرب حراس مرمى الدراويش لفترة طويلة.

ابن الدراويش

سعفان الصغير خريج قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، انضم للقطاع عام 79-80 وهو في سن 10 سنوات، أول مباراة ضد نادي غزل المحلة في المحلة عام 1985 وكان يبلغ من العمر 16 عاما، وكانت تلك المباراة هي الانطلاقة الحقيقية له حيث تصدى فيها لركلة جزاء من صابر هاشم نجم المحلة.

مشواره مع الإسماعيلي

لعب خلال مسيرته مع النادي الإسماعيلي 257 مباراة منهم 185 مباراة في الدوري العام و 72 مباراة في البطولات الأفريقية والعربية، كما شارك في 8 مباريات بقميص منتخب مصر.

الاعتزال

اعتزل حارس الدراويش التاريخي موسم 99-2000 بعد مسيرة امتدت حوالي خمسة عشر عامًا في الفريق الأول حقق فيهم بطولة دوري وبطولة كأس مصر.

مجال التدريب

بعد الاعتزال اتجه سعفان الصغير إلى تدريب حراس المرمى، البداية مع القادسية الكويتي موسم 2005-2006 ثم تدريب حراس مرمى النادي الاسماعيلي منذ عام 2011 حتى 2014، ورحل سعفان إلى السعودية لتدريب حراس نادي اتحاد جدة السعودي موسم 2014-2015 قبل أن يعود مجددًا لإستكمال مسيرته مع الدراويش حتى بداية عام 2021.