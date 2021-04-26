شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة مبارياتنا فى الدوري باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه تلقى إخطاراً من اتحاد الكرة باستكمال باقى مبارياته فى الدورى لنهاية الموسم على استاد الإسكندرية. وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصرى تلقى إخطارا من اتحاد الكرة يؤكد إقامة باقى مبارياته فى الدورى الممتاز لنهاية الموسم الجارى باستاد الإسكندرية".

وأضاف الخولى، "لا نعلم سر نقل مباراة الأهلى مع المصرى غداً لاستاد الإسكندرية بدلا من برج العرب، وهى مباراة المصرى، ومن حقه أن يحدد الملعب، ولكن للأسف نحن منذ 5 سنوات لا نختار أين نلعب، ويقال إن الموافقة الأمنية من استاد برج العرب لاستضافة المباراة لم تأت".

وتاع عضو مجلس المصرى، "الأهلى والمقاولون العرب كانوا هما الناديين الوحيدين اللذان أصرا على استكمال مسابقة الدروى الممتاز الموسم الماضى رغم جائحة كورونا، فلماذا يشكو الأهلى الإجهاد حالياً ويطالب بالتأجيل، واجتمعنا مع اتحاد الكرة بحضور ممثلين لكل الأندية واشترط الاتحاد اللعب بدون الدوليين للموافقة على تأجيل أى مباراة لإنقاذ الموسم".

وأكد مسئولو اتحاد الكرة القدم أنه لا نية مطلقاً لديهم لتأجيل أى مباراة فى مسابقة الدورى العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن مجرد التفكير فى تأجيل أى مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التى تمر بها المسابقة، وهى الظروف التى أرغمت الموسم الحالى على الانطلاق متأخرا فى ديسمبر 2020. وتابع الجميع سبب انطلاق الموسم الحالى فى هذا التوقيت، نظرا لانتهاء الموسم الماضى متأخرًا، لاستكماله بعد توقف اقترب من الشهور الخمسة.