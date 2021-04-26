فرج عامر: الزمالك رفض حسام حسن.. والتحكيم "لو مشي معايا" سأصل للمربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الزمالك رفض شراء حسام حسن لاعب الفريق، مضيفًا أن التحكيم "بيترعب" من الأهلي والزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عامر: "التحكيم (لو مشي معايا) مثل مباراة الأهلي سأصل إلى المربع الذهبي".

واضاف: "كان لنا ركلة جزاء ضد اليو ديانج وفوجئت أنها لم تحتسب، لكن في النهاية فزت بالمباراة لذلك لن أتحدث".

وتابع: "الحكام (بيترعبوا) أمام الأهلي والزمالك، وأمام الزمالك أكثر، أنا لا أطعن في ذمة أحد".

وعن النادي المصري الذي تم الاتفاق معه على شراء حسام حسن، أجاب: "الزمالك لم يوافق على شراء حسام حسن، لو وافق على شراؤه لكان في وضع مختلف".

وأتم: "حسام تلقى عرضين من نادي إماراتي وآخر سعودي بقيمة 4 مليون دولار، كما أن الأهلي وبيراميدز يتطلعان للحصول على خدماته".