الاتحاد عن مشادة حسام حسن: رمضان "معملش حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز لم يرتكب خطأ في حق حسام حسن مدرب الفريق السكندري، مضيفا أن الخطأ كان من مساعدي بيراميدز.

والتقى الفريقين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز بيراميدز بنتيجة 2-0.

وبين شوطي المباراة وقعت مشادة بين رمضان صبحي وحسام حسن مدرب الفريق السكندري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عضو الاتحاد: "لا توجد مشادة أو شئ آخر".

وأضاف: "أحد مساعدي بيراميدز تلفظ بلفظ خارج، في الوقت ذاته كان حسام حسن يمر من أمامه".

وتابع: "رمضان لم يخطئ، هما اسمان كبار والبعض يرغب في خلق أزمة".

وعن موقف النادي من رزاق سيسيه، قال: "هناك مفاوضات مع الزمالك لاستمرار اللاعب معنا، هو يرغب في استكمال مسيرته مع النادي كذلك نحن نرغب في استمراره".