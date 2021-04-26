زيدان: تهديدات الاستبعاد من الأبطال؟ أمر سخيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مباراته ضد تيشلسي الإنجليزي، كما علق على الأنباء التي تشير إلى نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باستبعاد الفريق الإسباني من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية بسبب إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

ويستعد زيدان لمواجهة تشيلسي الإنجليزي مساء غد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال زيدان: "في الوقت الحالي تشيلسي فريق رائع في هذه النسخة من دوري الأبطال، مباراتنا معهم ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، بلوز يتمتع بالخبرة في جميع البطولات، وبالطبع هدفنا هو تقديم مباراتين رائعتين في نصف النهائي".

وتابع: "الأمر سيكون صعبًا لأنها مباراة في نصف النهائي، تشيلسي فريق متكامل، يدافع ويهاجم بشكل جيد، علينا التركيز بشكل كبير وأن نكون في أفضل حالاتنا في الهجوم لإلحاق الضرر بهم".

وأضاف: "سنحاول المنافسة بشكل جيد، توني كروس سيكون حاضرًا معنا، بينما ميندي لا يزال يعاني، بالنسبة لإيدين هازارد فلعب آخر مباراة بشكلٍ جيد، أهم شيء هو أنه لا يشعر بأي مشاكل، هو معنا وأنا سعيد من أجله".

وبسؤاله عن الليجا أو دوري الأبطال، قال: "لن أختار، لا زلنا ننافس في البطولتين، واجهنا العديد من الصعوبات هذا الموسم، لكننا استطعنا تخطيها، الفرصة مازالت أمامنا وسنقاتل حتى النهاية".

وسُئل زيدان عن وضع دوري السوبر الأوروبي وماحدث خلال الساعات الماضية، إلا أنه رفض التعليق على الأمر وقال: "أعتذر، لدينا مباراة غدًا.. تركيزنا على المباراة فقط".

وعما إذا كان التحكيم سيكون له رأي بشأن فوضى سوبر ليج، قال: "نهتم بالملعب فقط، الحكم سيقوم بعمله، ما علينا القيام به هو التفكير في تقديم مباراة رائعة، إذا بدأنا بالاعتقاد بأن التحكيم سيضرنا فهذا أمر سخيف، سننافس منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، أما الأمور الأخرى فنحن لا نتدخل".

وعن تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاستبعاد من المنافسة في دوري الأبطال، علق زيدان: "أمر سخيف أن نعتقد بأننا لن نلعب في دوري الأبطال الموسم القادم، هناك الكثير من الكلام، ولكن تركيزي الآن على مباراة الغد".