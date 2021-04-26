المصري: لا تأجيل لمباراة الأهلي.. وعلى الجميع تحمل الوضع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أنه لا نية لتأجيل مباراة الفريق البورسعيدي ضد الأهلي، مضيفًا أن بطولة الدوري المصري الممتاز لابد وأن تكتمل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال الخولي: "مباراتنا أمام الأهلي مهمة للغاية، اجتمعنا مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور المحافظ ونقلنا لهم أهمية المباراة لأنها ستنقلنا إلى مرحلة أخرى في طموح النادي الذي يسعى للتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم".

وما أثير بشأن طلب الأهلي تأجيل المباراة، قال: "ليس هناك نية لأي تأجيل، سبق واجتمعنا كأندية ومسئولين مع اتحاد الكرة وأكدنا على ضرورة إنهاء البطولة بأي حال من الأحوال، وتم اتخاذ قرار نهائي بقبول الوضع الحالي".

وأضاف: "أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز والمقاولون العرب (المشاركون في أفريقيا هذا الموسم) وافقوا على ضغط الجدول، أتمنى من الجميع أن يتحمل الوضع".

وأكمل: "طلبنا الموسم الماضي إلغاء الدوري وتم اتهامنا بأن الطلب كان بسبب وضع النادي من إصابات كورونا والإيقافات، وأصرت بعض الأندية مثل الأهلي والمقاولون العرب على استكمال الدوري ورفضت غالبية الأندية وفي النهاية (للأسف) تم استكمال المسابقة في وضع غريب".

وبسؤاله عما إذا كان تم اقتراح إلغاء الدوري، أجاب: "(البطولة لازم تكمل)، طلبت بعض الأندية -دون الدخول في تفاصيل- ولكن رفضت أغلبية الأندية كما رفض اتحاد الكرة الأمر".

وأكمل نائب رئيس المصري حديثه: "قرار تأجيل الدوري سيعود للأندية التي سترفض خوض مبارياتها بدون الدوليين المشاركة في الأولمبياد، وهو الأمر الذي رفضه بالفعل ناديي الأهلي والزمالك".

وعن سبب خوض المصري مبارياته على ملعب الاسكندرية بدلا من برج العرب، أجاب: "أنا لا اعلم السبب، تم إبلاغنا أن جميع مباريات الفريق ستقام على ملعب الإسكندرية هذا الموسم".