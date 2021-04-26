يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ييبحث نادي الوحدة الإماراتي عن خطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الخامسة، عندما يلتقي مع بيرسبوليس الإيراني، على ملعب بانديت جواهر لال نهرو في مدينة جوا الهندية، ضمن الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

ويدخل نادي برسيبوليس المباراة أمام الوحدة دون ضغوطات، كونه الفريق الوحيد الذي حسم تأهله إلى دور الـ16 بعد الجولة الرابعة، حيث حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف، ودخل مرماه هدفين فقط.

في المقابل يحتاج فريق الوحدة إلى تحقيق الانتصار على بيرسبوليس، أو على الأقل الخروج بالتعادل من أجل حسم تأهله بشكلٍ رسمي إلى الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر برسيبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، ويحتل الوحدة الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق جوا الهندي بنقطتين في رصيده، ويتذيل الريان القطري الترتيب وفي جعبته نقطة واحدة.

بث مباشر الوحدة وبرسيبوليس

وتذاع مباراة الوحدة وبرسيبوليس على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة وبرسيبوليس في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.