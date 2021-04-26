الامارات | ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة "المتصدر"

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة "المتصدر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلص الفارق بين أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ومطارديه الغريمين ريال مدريد وبرشلونة إلى نقطتين فقط قبل ست جولات على نهاية البطولة، بعدما خسر "الروخابلانكوس"، أمس الأحد، نتيجة 1-2، أمام أتلتيك بلباو.

وبقي أتلتيكو مدريد في الصدارة برصيد 73 نقطة، يليه الريال وبرشلونة بـ 71 نقطة، لكن الأفضلية تصب في مصلحة النادي الكاتالوني الذي يملك مباراة مؤجلة، وفي حالة الفوز بها سينتزع الصدارة من فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، فيما يترقب ريال مدريد الاستفادة من المواجهة التي تجمع برشلونة مع أتلتيكو في الجولة المقبلة الـ35 لإحياء أمله في الاحتفاظ باللقب.

وجاء فريق اشبيلية من بعيد للمنافسة بعدما تقدم إلى المركز الرابع برصيد 70 نقطة، وتالياً ترتيب الفرق الخمسة المرشحة للقب:

1- أتلتيكو مدريد: 73 نقطة

2- ريال مدريد: 71 نقطة

3- برشلونة: 71 نقطة

4- إشبيلية: 70 نقطة

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