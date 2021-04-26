شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه المباراة لتكن الأولى بين الفريقين الذين لم يسبق لهما أن تواجها من قبل، فيما يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي اللقاء برصيد 14 نقطة محتلًا المركز 16 في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، إذ يقودها تحكيميًا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه كل من أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وأحمد على كحكم رابع.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين وضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمود جنش.

الدفاع: عبدالله جمعة- محمود حمدي «الونش»- محمود علاء- محمد عبدالسلام- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد أشرف «روقا»- محمود عبدالعزيز- إسلام جابر- يوسف إبراهيم «أوباما»- أحمد سيد «زيزو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مروان حمدي- سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف