شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.
وتأتي هذه المباراة لتكن الأولى بين الفريقين الذين لم يسبق لهما أن تواجها من قبل، فيما يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي اللقاء برصيد 14 نقطة محتلًا المركز 16 في جدول الترتيب.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، إذ يقودها تحكيميًا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه كل من أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وأحمد على كحكم رابع.
ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين وضمت كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمود جنش.
الدفاع: عبدالله جمعة- محمود حمدي «الونش»- محمود علاء- محمد عبدالسلام- حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد أشرف «روقا»- محمود عبدالعزيز- إسلام جابر- يوسف إبراهيم «أوباما»- أحمد سيد «زيزو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي.
وفي الهجوم: مروان حمدي- سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف