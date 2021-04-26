شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين موسيماني وطبيب الأهلي تحسم مشاركة محمد هاني أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيمانى مصير مشاركة محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، أمام المصري في المباراة التي ستقام غدا الثلاثاء والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى، وذلك بالرغم من مشاركتة في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وينتظر أن يعقد موسيمانى جلسة مع طبيب الفريق بحضور اللاعب لمعرفة مدى إمكانية مشاركتة بدون خوف على حالته.

وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضي، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء أمس، على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت.