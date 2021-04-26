شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يقترب من العودة لتدريبات الأهلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب جونيور أجايى لاعب وسط الاهلى من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما انهى برنامج العلاج الطبيعى الذي خضع له مؤخرا بعد إصابتة بتمزق في العضلة الخلفية.

وسيقوم اللاعب بداية من اليوم الإثنين تنفيذ البرنامج التأهيلى على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبى لتجهيزة للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمي.

وتعافى أجايي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية نهائيا، بعد انتهاء برنامج العلاج الطبيعي المحدد له وسيقوم بتنفيذ برنامجه التأهيلي على مرحلتين بداية من اليوم لحين عودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

وأطمأن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادي الأهلي، على اللاعب على هامش التدريبات التي خاضها الفريق، أمس، استعدادًا لمواجهة فريق المصري مساء غدًا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، أمس وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية، وينتظر إعلان نتيجة المسحة اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت ليلة المباراة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، وينتظر أن يعلن موسيمانى القائمة التي ستشارك في المباراة عقب إنتهاء التدريبات، وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.