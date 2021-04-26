شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يراجع الخطة فى المران الختامي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى فريق الأهلي مرانه الأخير اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش إستعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجوةلة الخامسة عشر لبطولة الدورى الممتاز والتى ستقام في الاسكندرية .

ينتظر أن يتضمن مران اليوم على عدة أمور منها مراجعة الخطة التي إستقر عليها مدرب الأهلى للمباراة، بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التي ينوى في تطبيقها باللقاء لتتناسب مع طبيعة وأداء الفريق البورسعيدى، وينتظر أن يتخلل المران جلسة يعقدها موسيمانى مع اللاعبين لتحفيزهم على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم من أجل مواصلة المسيرة خلال الفترة القادمة للمنافسة على الدورى .

كان الأهلى قد خاض مران قوى أمس على ملعبه بالتتش وسبقه أجراء اللاعبين مسحة كورونا كما جرت العادة قبل اللقاءات الرسمية، وتضمن المران إجراء تقسيمة كرة قوية، في ختام فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري على إنبي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور 16 من كأس مصر وفاز بهدفٍ نظيف.