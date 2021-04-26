شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يكشف حقيقة تعرضه للظلم في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا صالح جمعة إنه لم يتعرض للظلم خلال فترة تواجده بصفوف النادى الأهلي، مؤكدًا أن قرار رحيله عن القلعة الحمراء نابع من محض إرادته الشخصية، وإنه غير نادم عليه.

وأكد لاعب الأهلي السابق، في تصريحات تليفزيونية أنه من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على فرص داخل القلعة الحمراء، مضيفًا: «لم أُظلم في الأهلى وأنا أكثر من حصل على فرص هناك، لم يسبق أن أتيحت للاعب، وكذلك لن تحدث مع أي فرد مستقبلً بشأن العودة من جديد للقعة الحمراء».

وتحدث صالح جمعة عن ملف رحيل رمضان صبحى لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، قائلًا: «لو بيراميدز قدم لى عرض رمضان صبحى وأنا لاعب في الأهلى لن أوافق لأننى كنت متواجداً في النادى، وأعرف جيداً كافة التفاصيل الخاصة بعقد رمضان صبحي مع بيراميدز».