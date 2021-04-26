شكرا لقرائتكم خبر عن المباريات الودية تجهز طلائع الجيش قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى، تدريباته، على ملعبه باستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، عقب الانتهاء من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري، حيث يبدأ الطلائع الليلة المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى في التاسعة والنصف مساءً.

وواجه الطلائع الشمس أحد أندية القسم الثانى، مساء الخميس الماضي، وفاز بهدفين دون رد وديًّا، ثم واجه الإنتاج الحربي مساء الجمعة، وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم اختتم ودياته بمواجهة القناة وتعادل معه مساء السبت بهدف لكل فريق، كما يستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى في مباراة أسوان، بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة.