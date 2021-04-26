شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبيه من عدة أمور قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه من التهاون خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقي. وشدد عليهم بضرورة تحقيق الفوز في جميع المباريات من أجل المنافسة على صدارة الدورى واستكمال المشاور بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد مدرب الأهلى على لاعبيه خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها معهم أن ظروف ضغط المباريات يجب أن تكون حافزا أمامهم لتقديم عروض قوية خلال اللقاءات المقبلة، كما حرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمرحلة المهمة القادمة، مع شرح الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي.

وشدد موسيماني في اجتماعه باللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، نظرًا إلى ضغط المباريات وأهميتها في مشوار الفريق في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية. ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.