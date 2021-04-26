شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبيه من عدة أمور قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه من التهاون خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقي. وشدد عليهم بضرورة تحقيق الفوز في جميع المباريات من أجل المنافسة على صدارة الدورى واستكمال المشاور بدورى أبطال أفريقيا.
وأكد مدرب الأهلى على لاعبيه خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها معهم أن ظروف ضغط المباريات يجب أن تكون حافزا أمامهم لتقديم عروض قوية خلال اللقاءات المقبلة، كما حرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمرحلة المهمة القادمة، مع شرح الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي.
وشدد موسيماني في اجتماعه باللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، نظرًا إلى ضغط المباريات وأهميتها في مشوار الفريق في بطولة الدوري.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية. ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.