شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للأوليمبياد 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقياد شوقي غريب يوم 30 يونيو المقبل، موعدا نهائيا للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب والذي يستعد للسفر إلى اليابان من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، ومن المنتظر أن يبدأ المعسكر النهائي يوم 5 يوليو المقبل، على أن يشهد ضم اللاعبين الكبار، وأوضح الجهاز الفنى أن هناك 14 لاعبا مرشحين من الكبار، للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو، على أن يتم اختيار 3 لاعبين منهم للتواجد في الأوليمبياد.

ومن جانبه، قال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية: «أرسلنا خطابا إلى ليفربول بعد مباراة جزر القمر، لإبلاغه برغبتنا في ضم صلاح؛ للمشاركة في الأوليمبياد، تضمّن كل معلومة يحتاجها ليفربول عن المنتخب من مواعيد التدريب والإقامة وموعد أول تدريب، وكل ما يحتاجه ليفربول، وكان ردهم أنهم يدرسون الموقف وقرار ليفربول هو القرار المهم».