شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبى فريقه راحة اليوم الإثنين من التدريبات عقب نهاية معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية والذى خاض خلاله الدراويش مباراتين وديتين انتهت الأولى مع فاركو بالتعادل السلبى فيما واجه في الثانية سموحة ثم عاد لمرة أخرى للإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غداً الثلاثاء على ملعبه استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، وهى المباراة التي يأمل خلاها الجهاز الفنى لتحقيق الفوز واستمرار صحوة الفريق التي بدأها بالفوز على المصري.