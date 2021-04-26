شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نترقب مسحة لاعب الأهلى الليلة.. والأحمر لا يعانى من تآكل الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد البارى، مدير فريق اليد بنادى الزمالك، أن ناديه يترقب ظهور مسحة كورونا لإبراهيم المصرى لاعب الأهلى الليلة، لأنها لو ظهرت إيجابية تصبح مشاركته فى مباراة الزمالك غير صحيحة. وقال عبد البارى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حد قالنا من داخل الأهلى إن إبراهيم المصرى عنده كورونا ولم يلعب مباراة الزهور، وفجأة شاهدناه فى الملعب بيسخن بالكمامة ثم دخل الاسكور شيت، انهارده منتخب مصر هيعمل مسحة لكل اللاعبين قبل المعسكر لو طلعت مسحة إبراهيم المصرى إيجابية تصبح مشاركته فى مباراة الزمالك ليست سليمة، نتمنى أن تظهر سلبية".

وأضاف عبد البارى، "كنا نرفض حكام المباراة الأخيرة لأن أسلوبهم غريب ومعندهمش مرونة فى إدارة المباراة، وليس علينا فقط بدليل احتسابهم بلانتى وإيقاف ضد الأهلى ولصالحنا ولم يكن القرار سليم".

وتابع، "حتى لو الزمالك كان متراجعاً فى المباراة بنقدر نرجع عادى إحنا متعودين على كده".

وعن حقيقة إصابة أحمد الأحمر بتآكل فى الغضروف، قال حمادة عبد البارى، "ليس حقيقيا، عنده إصابة قوية فى الظهر ومن قبل كأس العالم لكرة اليد".

وكان الأهلى قد توج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك بالفوز 26-23 فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .