شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يبدأ اليوم خطوة جديدة من التأهيل بعد إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النيجيرى جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلى اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعدما انتهى اللاعب أمس من برنامج العلاج الطبيعى المحدد له من الجهاز الطبي.

فى هذا الشأن، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن أجايى تعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية نهائيا، بعد انتهاء برنامج العلاج الطبيعى المحدد له.

وأوضح أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى على مرحلتين بداية من الغد لحين عودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المصرى مساء غد المقبل فى الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يُحدد الجهاز الطبى للأهلى برنامج اللاعب النيجيرى خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعلاجه وتأهيله بالشكل الأمثل الذى يسمح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية ثم المشاركة فى المباريات الرسمية.

ويُعد جونيور أجاى أحد أهم اللاعبين فى تشكيلة الفريق غير أنه غاب عن مباريات الفريق الماضية وأخرها مباراة إنبى التى فاز فيها الأهلى بثلاثة أهداف لهدف أول أمس، السبت، فى الدوري.