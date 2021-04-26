شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نادى سيتى كلوب بأسوان.. الفرع نقلة اجتماعية ورياضية فى تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب محافظ أسوان والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، نادى سيتى كلوب فرع أسوان مساء أمس الأحد.

وأجرت الدكتورة غادة يحيى جولة فى سيتى كلوب، استمعت فيها لشرح حول الإنشاءات داخل النادى، وما يقدمه من خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية لسكان زهرة الجنوب، فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

وأكدت نائب محافظ أسوان، أن فرع سيتى كلوب الجديد بمدينة أسوان الجديدة سيكون إضافة كبيرة لأبناء محافظة أسوان، وقادر على تلبية كل متطلبات الأعضاء، بما يملكه من مقومات وإمكانيات إنشائية، وخدمية، على أعلى مستوى ما يعد نقلة فى صعيد مصر.

وأضافت الدكتورة غادة، فى تصريحات على هامش الافتتاح، أنها تتطلع لأن يلعب نادى سيتى كلوب دورا جوهريا فى تأهيل أبطال فى الألعاب المختلفة من أبناء أسوان، قادرون على تمثيل مصر فى المحافل الدولية، وتحقيق الانتصارات وحصد الميداليات، مؤكدة أن المحافظة بالتنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة لن تبخل فى تقديم كل الدعم اللوجيستي، لدعم هذا الصرح الكبير .

من جهته أعرب المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، عن سعادته البالغة بافتتاح نادى سيتي كلوب فرع أسوان، باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا وثقافيا لكل أهالي المحافظة ضمن خطة الشركة لنشر الوعي الرياضي و تطوير البنية التحتية لتقديم منشآت رياضية متكاملة و خدمة مميزة لكل المحافظات تماشيا مع رؤية 2030.

وشدد الوزيري على أن سعادته بافتتاح سيتى كلوب بأسوان كبيرة كون المحافظة تقع أقصى محافظات جنوب الصعيد جغرافيا، ما يؤكد على اهتمام شركة استادات ودورها التنموى، وفق سياسة الدولة المصرية لرفع معدلات الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد فى كافة المجالات، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وأوضح الوزيرى أن الافتتاحات مستمرة خلال شهر رمضان وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا وستكون الخطوة المقبلة أول مايو بافتتاح سيتي كلوب طنطا.

وأكد العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أن افتتاح سيتي كلوب بأسوان الجديدة عمل يدعو للفخر ورسالة لكل الأعضاء بأن شركة استادات تفي بوعودها وأن العمل مستمر بقوة وكفاءة حتى في شهر رمضان المبارك، وتلذى شهد افتتاح 4 فروع حتى الآن مابين افتتاح كلي وجزئي.

وأضاف مرجان أن سيتي كلوب أسوان يعتبر تحفة معمارية ويضم منشآت على أعلى مستوى ستكون بمثابة متنفس لكل أهالي المحافظة على كافة المستويات اجتماعية وثقافية ورياضية بوجود ملاعب وأكاديميات ومركز للمرأة ومبنى اجتماعي وثقافي، مشيرا إلى أن سيتي كلوب يشرف على إدارته وتشغيله مجموعة كبيرة من الكفاءات المحترمة والتى تمتلك خبرات كبيرة وهم كلمة السر في حجم الأعمال الكبيرة التي تقدم في تلك الفترة القصيرة.