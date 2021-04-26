شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 5 أهداف أحرزها نجوم الفراعنة في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لمنتخب الفراعنة، لم يحظ المنتخب الوطني بالكثير من المشاركات في بطولة كأس العالم، لكنه تأهل للبطولة ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934، وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.

وفي "1934" استُحدِث نظام جديد هو التصفيات، وكان على مصر أن تلعب في مجموعة تضم تركيا وفلسطين، ليترشح بينهم واحد ويكون ممثلا لقارتي آسيا وأفريقيا، وانسحبت تركيا وتأهلت مصر على حساب فلسطين لأول مونديال في تاريخ القارتين تحت قيادة المدرب الاسكتلندي جيمس ماكراي لتكون أول منتخب أفريقي وعربي بالمونديال، ولعبت مباراتها مع المجر، فخسرت 2/4 سجل الهدفين عبد الرحمن فوزي.

كانت المرة الثانية سنة 1990 بإيطاليا أيضا بعد 56 عامًا تأهلت مصر لذاك المونديال، بعد مواجهة شرسة مع الجزائر، لتقع مصر في مجموعة تضم هولندا وأيرلندا وإنجلترا وتعادلت مصر مع كل من منتخب هولندا 1–1، حيث سجل مجدي عبد الغني هدف اللقاء من ركلة جزاء، وتعادلت مصر مع أيرلندا 0–0، وخسرت من إنجلترا 0–1 وخرجت من الدور الأول.

وبعد 28 عامًا تأهلت مصر للكأس بهدف محمد صلاح من ضربة جزاء أمام الكونغو لتقع مصر في مجموعة تضم روسيا والسعودية والأوروغواي، وخسرت مصر أمام الأوروغواى في الدقيقة 90 ثم خسرت 3–1 أمام روسيا وسجل الهدف محمد صلاح من ضربة جزاء، وفي المباراة الأخيرة ضد السعودية خسرت مصر 2–1 وسجل الهدف محمد صلاح في الدقيقة 22.

سجل المنتخب المصري هدفين في أول مباراة لهم في كأس العالم، في مباراة الهزيمة 2/4 أمام المجر، مما جعل عبد الرحمن فوزي هداف إفريقيا الوحيد في نهائيات كأس العالم لمدة عقود، واستغرق الأمر 84 عاما لمصر لكي يعادل محمد صلاح عبد الرحمن فوزي، ويتساوى معه بعدد الأهداف.