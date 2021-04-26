شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه تليفونات بنى سويف ودياً غداً استعداداً للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، على خوض ودية غدا الثلاثاء، أمام فريق تليفونات بنى سويف، على ملعب فندق “ميركيور” فى تمام التاسعة والنصف مساءً.

وأنهى الفريق معسكره بالإسكندرية تخلله وديتان أمام فريقى فاركو وسموحة، ضمن برنامج الاعداد للقاء الإنتاج الحربى يوم السبت، المقبل، باستاد السلام في الأسبوع الــ19 للدورى المحلى.

وتعد مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة "عُنق الزجاجة" بالنسبة للنادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته فى موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير فى جدول ترتيب المسابقة .

فى شأن آخر، وصف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى المباريات الأربع المقبلة بالأهم هذا الموسم لأنها أمام المنافسين المباشرين والانتصار فيهم سيسهم فى صعود الفريق بجدول الترتيب بجانب تعطيلهم نحو التقدم.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى، ”الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال فرض نظام داخل وخارج الملعب وتم توقيع غرامات على المخالفين وبالفعل هناك إلتزام كبير من الجميع بهذا النظام”.

وأضاف مدرب الدراويش،”لا يوجد فارق بين لاعب ناشىء ولاعب كبير، الجهاز الفنى يقف على مسافة واحدة بين الجميع، من يجتهد ويتألق فى التدريبات سيكون له دورا مع الفريق بغض النظر عن اسمه وعمره، نقوم باصطحاب عدة ناشئين فى كل مباراة من أجل الاعتياد على الأجواء والنظام لضمان ظهورهم بشكل جيد حال حصولهم على فرصة المشاركة”.

وأتبع لاعب الإسماعيلى سابقا، ”تم عقد جلسات مطولة مع اللاعبين سواء بشكل منفرد أو جماعى حول قيمة النادى الكبيرة وجماهيريته العريضة وضرورة النهوض من تلك الكبوة وعدم التفريط فى أى نقطة والقتال فى الملعب سعيا لاستعادة المكانة المعروفة بين الأندية”.

وأتم حديثه قائلا :”التوقف حقق استفادة كبيرة اهمها استيعاب اللاعبين لخطط الجهاز الفنى بجانب الارتقاء بالمعدلات البدنية ،لاننظر للنتائج على الإطلاق فى الوديات أهم ما يشغلنا هو تجريب مجموعة من الخطط الفنية وعمل تدوير بشكل مستمر لضمان جاهزية أكثر من لاعب فى كل مركز”.