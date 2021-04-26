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5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، نظيره البنك الأهلي، في مباراة هامة بمشواره نحو الاستمرار في صدارة الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي.

ويقدم ”الخليج 365” 5 معلومات هامة عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم فى التقرير التالي :-


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المباراة الأولي بين الناديين
 

مباراة اليوم هي الأولي بين فريقي الزمالك والبنك الأهلي على المستوى الرسمي، حيث لم يتقابلا الفريقان من قبل، خاصة وأن البنك الأهلي يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري ولم يسبق له أن واجه الزمالك في كأس مصر مطلقا.


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ترتيب الزمالك بجدول الدوري
 

الزمالك يدخل اللقاء وهو في صدارة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 لقاء أمام كلا من المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، والتعادل في 3 مباريات أمام كلا من بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسارة مباراتين أمام غزل المحلة والأهلي وإحراز 26 هدفا واستقبال 8 أهداف.

 

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري
 

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات وخسارة 7 مباريات، بعدما خاص الفريق 17 مباراة حتى الآن، وأحرز لاعبيه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.


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الغائبين عن الزمالك
 

الزمالك يفتقد في مباراة اليوم لجهود ظهيره الأيمن حازم إمام الذى تعرض للإصابة في مباراة الأهلي ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة للمشاركة في التدريبات سريعا، كما يغيب إمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة قمة الشباب، وكذلك سيغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بعد تعرضه للإصابة بكورونا حيث خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية ليخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس لحين التعافي والعودة للتدريبات الجماعية.

وأستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بنسبة كبيرة على استمرار محمد أبو جبل في حراسة مرمي الزمالك أمام البنك الأهلي، فيما سيعود محمود علاء لقيادة خط الدفاع بجوار محمود الونش بعد تعرض محمد عبد الغني للطرد في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، بينما يعد عبد الله جمعة الأقرب لتولي قيادة الجبهة اليسري وتعويض غياب عبد الشافي.

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كيف استعد البنك الأهلي للزمالك
 

على الجانب الآخر، استعد فريق البنك الأهلي بقيادة مديره الفني خالد جلال لمباراة الزمالك جيدا بخوض أكثر من مباراة ودية في الفترة الأخيرة أبرزها أمام أسوان والنجوم وانتهت المباراتين بفوز البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وأمام الداخلية وفاز بهدف وحيد.

ويسعي خالد جلال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك خاصة أن فريق البنك الأهلي سيخوض 4 مباريات فى غاية القوة خلال فترة زمنية صغيرة، حيث سيواجهة الزمالك وسيراميكا والإنتاج الحربي والإسماعيلي، لذا يأمل في جمع أكبر قدر ممكن من النقاط خلال هذه المواجهات لتحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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