كارتيرون يستقر على أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تواجد محمد أبو جبل فى حراسة عرين الفريق الأبيض، خلال مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

واعتمد كارتيرون على محمد أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك، خلال مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة، حيث طبق المدير الفنى سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى عقب مباراة القمة أمام الأهلى، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، وجلس محمود عبد الرحيم جنش على مقاعد البدلاء وتولى أبو جبل حراسة مرمى الفريق فى مواجهة الإنتاج التى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد.

وفضل باتريس كارتيرون استمرار أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى، حتى يستعيد اللاعب ثقته بنفسه، ويكتسب حساسية المباريات، بعدما ابتعد عن المشاركة فى الفترة الأخيرة.

الزمالك يدخل اللقاء وهو في صدارة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 لقاء أمام كلا من المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، والتعادل في 3 مباريات أمام كلا من بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسارة مباراتين أمام غزل المحلة والأهلي وإحراز 26 هدفا واستقبال 8 أهداف.

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات وخسارة 7 مباريات، بعدما خاص الفريق 17 مباراة حتى الآن، وأحرز لاعبيه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.