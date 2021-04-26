شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء، اليوم، معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة المصري المقرر لها التاسعة من مساء غداً، الثلاثاء، بالإسكندرية، ويتدرب الفريق اليوم على ملعب التتش، ثم يتجه للإسكندرية لإقامة معسكر مغلق بها حتى موعد مباراة المصري، التى تُعد إحدى المحطات القوية في مشوار الدوري المصري، ويرغب فيها المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الأخير على أنبي بثلاثة أهداف لهدف.
ويخوض الفريق مرانه الأخير بملعب التتش، ويتحدد موقف بعض اللاعبين من الانضمام لقائمة الفريق، في مقدمتهم محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، الذى شارك أمس في المران الجماعي للفريق.
وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس الأحد، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.
فيما أدى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وبدنية في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق.
من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الأول على استاد بتروسبورت والمرحلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز، وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».
وأضاف: «كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».
وأكمل المدير الفني للأهلي: «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة أنبي كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة.. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة» ، وأكد موسيماني أن الفرص التي أتيحت للفريق اليوم لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة.
واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه عقد جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه في ظهره، وينتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه، والذي يتوقعه منه الجميع، وجاء رد الشحات بشكل عملي في الملعب وأحرز هدفًا ونجح في صناعة الهدف الثاني.