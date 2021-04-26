شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء، اليوم، معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة المصري المقرر لها التاسعة من مساء غداً، الثلاثاء، بالإسكندرية، ويتدرب الفريق اليوم على ملعب التتش، ثم يتجه للإسكندرية لإقامة معسكر مغلق بها حتى موعد مباراة المصري، التى تُعد إحدى المحطات القوية في مشوار الدوري المصري، ويرغب فيها المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الأخير على أنبي بثلاثة أهداف لهدف.

ويخوض الفريق مرانه الأخير بملعب التتش، ويتحدد موقف بعض اللاعبين من الانضمام لقائمة الفريق، في مقدمتهم محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، الذى شارك أمس في المران الجماعي للفريق.

وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس الأحد، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

فيما أدى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وبدنية في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق.

من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الأول على استاد بتروسبورت والمرحلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز، وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».

وأضاف: «كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».

وأكمل المدير الفني للأهلي: «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة أنبي كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة.. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة» ، وأكد موسيماني أن الفرص التي أتيحت للفريق اليوم لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه عقد جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه في ظهره، وينتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه، والذي يتوقعه منه الجميع، وجاء رد الشحات بشكل عملي في الملعب وأحرز هدفًا ونجح في صناعة الهدف الثاني.