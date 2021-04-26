شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيار" أسد يحرس عرين كرة اليد المصرية والقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عصام الطيار، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، في كسب ثقة الجماهير الحمراء بصفة خاصة والمصرية بصفة عامة، وذلك بإمكانياته الكبيرة وخبراته القوية، من خلال مساهمته فى فوز فريقه بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26 / 23.

واستطاع الطيار أن يحمى عرين فريق النادى الأهلى بتصديه لأهداف ورميات جزائية محققة ساهمت فى سيطرة فريقه على اللقاء منذ البداية.

كما أن الطيار نجح فى خطف قلوب الجماهير، من خلال تألقه مع المنتخب فى بطولة العالم الأخيرة التى استضافتها مصر يناير الماضى.

محمد عصام الطيار، من مواليد 7 أبريل 1996، لديه طموح وإصرار الشباب، حيث جسد مقولة مصر ولادة فى المونديال الحالى، وطمأن الجماهير على حراس المرمى فى كأس العالم 2021.

بدأ الطيار مسيرته الرياضية مع رياضة السباحة، قبل أن يتحول إلى كرة اليد، لكنه لم يجد نفسه فى أى مركز سوى حراسة المرمى، والتحق الطيار بالنادى الأهلي، وفى قطاع الناشئين تبلورت موهبته، ليشارك مع منتخبات الناشئين ويصل فى النهاية إلى حراسة مرمى المنتخب الأول.

أما على الصعيد الدراسى، فدرس حارس مرمى الأهلى فى كلية الهندسة، إلى جانب مشاركته مع الأهلى ومنتخب مصر فى المباريات.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عصام الطيار فى الصور التالية:



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