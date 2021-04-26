"ده فيلم ايه".. الزمالك يعلق على نفي المصري إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استنكر حمادة عبد الباري رئيس جهاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك، التصريحات التي أدلى بها إبراهيم المصري لاعب فريق اليد بالنادي الأهلي بشأن ما أثير عن خوضه مباراة نهائي كأس مصر مصابا بكورونا.

وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه بعد أيام من خسارة الفريق الأحمر لقب الدوري والذي حققه الزمالك للمرة الـ17.

ونفي إبراهيم المصري لاعب الدائرة بكرة اليد بالنادي الأهلي ما ردده حماده عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك عن خوضه للمباراة وهو مصاب بفيروس كورونا. (طالع تصريحات المصري عبر الخليج 365)

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "اون سبورت"، قال عبد الباري: "ده فيلم ايه!، سنتأكد اليوم ما إذا كان مصابا بكورونا أم لا، لأن اتحاد اليد سيجري مسحة طبية لكل اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب".

وبسؤاله عما إذا جاءت لمسحة إيجابية، أجاب: "هنا بقى الكلام".

وتابع: "تم استبعاد المصري من مباراة الأهلي والزهور لإصابته بكورونا، وفوجئنا بوجوده في ملعب المباراة في اليوم التالي مرتديا (كمامة)، كان خارج قائمة المباراة، ثم دخل القائمة وقام بإجراء عمليات الإحماء (بالكمامة) ثم خاض المباراة".

وأتم: "أتمنى ألا يكون مصابا بكل تأكيد، المصري لاعب جيد ومميز".