وائل جمعة يتصدر رسائل النجوم قبل مراسم قرعة "كأس العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد عدد من نجوم كرة القدم العربية على أهمية بطولة كأس العرب 2021 ، زالتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالشراكة مع قطر، نهاية العام الجاري.

ويستضيف الحي الثقافي (كتارا) بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب 2021 بعد غد الثلاثاء.

وأكد عدد من نجوم كرة القدم العربية ، سفراء برنامج إرث قطر، خلال مقابلات أجراها معهم الموقع الإلكتروني لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، الأهمية الكبيرة لاستضافة قطر للبطولة ضمن استعداداتها لتنظيم كأس العالم 2022، الحدث الرياضي الأبرز في العالم في نهاية العام المقبل.

وقال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق وائل جمعة ، الذي يعد أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم الأفريقية ، إن بطولة كأس العرب ستتيح فرصة قيمة أمام فرق العمل القائمة على تنظيم مونديال قطر 2022 للوقوف على جاهزية استادات البطولة ومرافق البنية التحتية المرتبطة بها، ما سيلعب دورا فاعلا في استضافة ناجحة لبطولة كأس العالم في قطر.

وأضاف : "ستمثل بطولة كأس العرب بالنسبة للمنتخبات العربية من القارة الأفريقية فرصة ذهبية ضمن مشوار إعداد فرقها للمشاركة في كأس أمم أفريقيا أوائل 2022 ، كما أن المنتخبات العربية الآسيوية التي ستكون حينها قد انتهت من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ، ستستفيد من كأس العرب في تحضير منتخباتها للحدث العالمي المرتقب على أرض قطر في 2022 ".

وألقى جمعة الضوء على الدور المهم لبطولة كأس العرب في توحيد المشجعين والمنتخبات من كافة أنحاء الوطن العربي ، وهو ما لم تستطع القيام به أي مسابقة أخرى في كرة قدم على هذا المستوى في الماضي القريب.

وقال النجم القطري خالد سلمان ، الذي سجل ثلاثية لمنتخب بلاده أمام البرازيل في بطولة العالم للشباب 1981 : "سيشارك في كأس العرب أبطال قارتي آسيا وأفريقيا، ومنتخبات أخرى سبق لها التتويج بلقب إحدى البطولتين القاريتين ، إضافة لفرق أخرى تقدم أداء رائعا في الوقت الحالي ، ما يؤكد أن قطر ستشهد نهاية العام الجاري منافسات مثيرة تعكس إمكانات المنتخبات العربية في أفضل صورة."

وأوضح أن إقامة مباريات البطولة في استادات كأس العالم 2022 ، والاستفادة من البنية التحتية المخصصة للمونديال ، بما في ذلك شبكة النقل ومواقع التدريب وأماكن الإقامة ، ستضفي مزيدا من الخصوصية والتميز على كأس العرب.

وأشار نجم كرة القدم القطري السابق إبراهيم خلفان ، الذي شارك مع منتخب قطر في 90 مباراة ، وكان ضمن صفوف العنابي الذي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 بالولايات المتحدة ، إلى أن بطولة كأس العرب سيبدأ معها عام كروي تاريخي سيختتم باستضافة مونديال قطر 2022 .

وقال خلفان: "يقف المنتخب القطري على مشارف شهور هامة خلال هذا العام ، إذ سيواصل المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال ، إضافة إلى مشاركته في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2021."

وأكد خلفان على أن حضور منتخب قطر في المشهد الرياضي الإقليمي والدولي سيسهم في تحسين أداء الفريق وتطوير مهارات اللاعبين استعدادا للمونديال ، مشيرا إلى أن مشاركة المنتخب القطري في منافسات كأس العرب تأتي ضمن خطة أعدها الاتحاد القطري لكرة القدم لتجهيز الفريق لمنافسات المونديال.

ويشارك منتخب قطر في منافسات كأس العرب بطلا لكأس آسيا بعد انتزاعه اللقب القاري في 2019 عن جدارة ودون هزيمة.

ونجح العنابي في مشواره نحو اللقب الأسيوي في الفوز على ثلاثة من المنتخبات التي شاركت في مونديال 2018 وهي السعودية وكوريا الجنوبية ثم اليابان في نهائي البطولة.

وأكد نجم منتخب قطر السابق عادل خميس ، الذي يعد أول لاعب قطري يلعب في الخارج ضمن صفوف نادي القادسية الكويتي أواخر التسعينيات ، إلى أن خوض العنابي منافسات بطولة كأس العرب كبطل للقارة الآسيوية سيعزز من ثقة اللاعبين بأدائهم.

وقال: "على الرغم من تميز الكثير من المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب بلاعبين يشاركون في أفضل أندية العالم ، فإنني على يقين بأن المنتخب القطري سيمثل خصما قويا يصعب التغلب عليه."

ورغم الشعبية الواسعة لكرة القدم في المنطقة العربية ، لم تتأهل المنتخبات الـ 23 المشاركة في بطولة كأس العرب إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم باستثناء مرات معدودة.

وأشار مبارك مصطفى نجم منتخب قطر السابق ، والذي فاز مع العنابي بلقب بطولة كأس الخليج العربي مرتين ، إلى أن أداء المنتخبات العربية قد شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة ، ويتجلى ذلك في تأهل أربعة منتخبات عربية لمنافسات بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018 .

وأعرب مصطفى ، الذي تولى سابقا تدريب المنتخب القطري ، عن تطلعه لمنافسات بطولة كأس العرب ، واصفا إياها بالفرصة القيمة التي ستسهم في تعريف العالم بالمواهب التي تحفل بها كرة القدم العربية.

وأضاف: "أثق بأن المنتخبات العربية ستقدم أداء كرويا مبهرا في بطولة كأس العرب. كنا نرى في السابق التوتر الذي يبدو على اللاعبين أمام أعرق المنتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل ، والذي كان ينعكس على أدائهم وتمرير الكرة على أرضية الملعب ، لكننا بدأنا نرى في الآونة الأخيرة تغير ذلك بشكل ملحوظ، حيث باتت ثقة اللاعبين العرب في إمكاناتهم أكبر نظرا لاحتراف الكثير من منهم في أفضل الدوريات الأوروبية".

وأشار : "من المؤكد بأن مونديال العرب سيحتفي بلاعبينا وأدائهم المميز، وسيقدم للعالم لمحة عما يمكن لهذه المنتخبات إنجازه على صعيد كرة القدم العالمية".