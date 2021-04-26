دليلك لمشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالموعد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وتقام المباراة في الساعة التاسعة والنصف.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، ويتولى مسؤولية التعليق، المعلق مؤمن حسن.

ويقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي الذي ينطلق في السابعة والنصف مساءً، ويتواجد معه للتحليل كلا من أيمن يونس، وحازم إمام، وأحمد حسن.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ16 برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.