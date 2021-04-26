اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل أي مباراة بالدوري.. لا نملك تلك الرفاهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لانية لتأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا صباح الإثنين، جاء فيه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجرد التفكير في تأجيل أي مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المسابقة، وهي الظروف التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق متأخرا في ديسمبر 2020، وقد تابع الجميع سبب انطلاق الموسم الحالي في هذا التوقيت، نظرا لانتهاء الموسم الماضي متأخرًا، لاستكماله بعد توقف اقترب من الشهور الخمسة".

كما أشار بيان اتحاد الكرة إلى أنه دعا أندية القسم الأول للاجتماع بالمسئولين عنها في أكثر من اجتماع كان آخرها في 18 مارس الماضي لدى استشعار الاتحاد بالصعوبات التي تتنظر الأندية المشاركة في بطولات خارجية، وعرض الاتحاد على الأندية خلال هذا الاجتماع مخاوفه من مشاكل جراء ضغط المباريات وأثر ذلك على الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية.

وأضاف البيان: "الاتحاد كان منفتحًا خلال الاجتماعات المشار إليها أمام أي آراء واقتراحات في هذا الشأن مع الحفاظ على اقامة المسابقة والانتهاء منها بصورة طبيعية."

وأكمل: "يؤكد الاتحاد المصري أنه لايزال منفتحًا على أية مقترحات تعفي الأندية المشاركة افريقياً من أي اجهاد محتمل، شرط ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ومواعيد انتهاء المسابقة، وفي مقدمة هذه المقترحات أن توافق الأندية المشار إليها على آداء مبارياتها المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي لدى مشاركته في نهائيات دورة طوكيو الأولمبية وما يسبقها من إعداد لها، وذلك حتى يتسنى للاتحاد النظر في مثل هذه الاقتراحات ودراستها".

واختتم البيان: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مواقفه في هذا الشأن تنبع من حرصه على مصالح الأندية كافة، خاصةً التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الأفريقية، ومصلحة المنتخبات الوطنية، كما يمتد حرصه على مسابقة الدوري العام وما لها من أبعاد فنية تجعل التفكير في مد الموسم الحالي أمر غير متاح نظرا للارتباطات الدولية التي تنتظر المنتخب الوطني فيما تبقى من تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في بطولتي كأس العرب والأمم الأفريقية".