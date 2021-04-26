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تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي.. "عودة علاء وأوباما"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيدفع به أمام البنك الأهلي عندما يلتقي الفريقين مساء اليوم الأثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ويمتلك الزمالك في رصيده 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني الأهلي (الذي لعب مباراتين أقل)، بينما يعاني البنك الأهلي في مراكز الهبوط حيث يمتك 14 نقطة ويحتل المركز السادس عشر.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة، عودة كل من محمود علاء من الإيقاف، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم "أوباما" بعد التعافي من الإصابة، بينما غاب محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، لإصابته بفيروس .

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة اليوم:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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