تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي.. "عودة علاء وأوباما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيدفع به أمام البنك الأهلي عندما يلتقي الفريقين مساء اليوم الأثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ويمتلك الزمالك في رصيده 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني الأهلي (الذي لعب مباراتين أقل)، بينما يعاني البنك الأهلي في مراكز الهبوط حيث يمتك 14 نقطة ويحتل المركز السادس عشر.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة، عودة كل من محمود علاء من الإيقاف، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم "أوباما" بعد التعافي من الإصابة، بينما غاب محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، لإصابته بفيروس كورونا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة اليوم:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد.