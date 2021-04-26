شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. ندى حافظ بطلة السلاح وطبيبة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هوندى حافظ لاعبة منتخب السلاح .

تأهلت ندى جافظ إلى أولمبياد طوكيو من خلال النتائج التى حققتها في آخر بطولات التأهيل التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست .

ندى حافظ من مواليد 1997 بدأت لعبة السلاح وهى فى الـ 13 عاما، أول رياضة مارستها هى الجمباز، ثم اتجهت الى السلاح عن طريق الصدفة .

تدرس فى كلية الطب، وتتمنى أن تتخصص فى طب الأطفال، سبق لها المشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو، وخرجت من دور الـ64 من منافسات المبارزة فرديًا بالسيف العربي.

حققت عدة ميداليات أبرزها الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السابر لدورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب، وذهبية البطولة الافريقية للناشئين 2015 ، وبرونزية بطولة بلجيكا 2017 ، و غيرها من الميداليات العالمية و الافريقية بجانب المحلية .