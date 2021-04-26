اخبار الرياضه

نجم أولمبى.. ندى حافظ بطلة السلاح وطبيبة المستقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. ندى حافظ بطلة السلاح وطبيبة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هوندى حافظ لاعبة منتخب السلاح .

201910281258165816.jpg

تأهلت ندى جافظ إلى أولمبياد طوكيو من خلال النتائج التى حققتها في آخر بطولات التأهيل التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست .

ندى حافظ من مواليد 1997 بدأت لعبة السلاح وهى فى الـ 13 عاما، أول مارستها هى الجمباز، ثم اتجهت الى السلاح عن طريق الصدفة .

f7c1710290.jpg

تدرس فى كلية الطب، وتتمنى أن تتخصص فى طب الأطفال، سبق لها المشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو، وخرجت من دور الـ64 من منافسات المبارزة فرديًا بالسيف العربي. 

حققت عدة ميداليات أبرزها الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السابر لدورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب، وذهبية البطولة الافريقية للناشئين 2015 ، وبرونزية بطولة بلجيكا 2017 ، و غيرها من الميداليات العالمية و الافريقية بجانب المحلية .

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا