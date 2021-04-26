الدوري الأميركي للمحترفين: عودة موفقة لدورانت بتسجيله 33 نقطة في 28 دقيقة

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لوس انجليس: حقق كيفن دورانت عودة موفقة من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الثلاث الماضية لبروكلين نتس، بقيادته متصدر المنطقة الشرقية للفوز على فينيكس صنز ثاني المنطقة الغربية 128 110 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل دورانت 33 نقطة في غضون 28 دقيقة في أول مشاركة له بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيسر خلال الخسارة أمام ميامي هيت الأحد الماضي.

وقال دورانت بعد المباراة التي بدأها على مقاعد البدلاء ونجح خلالها في 12 من محاولاته الـ21، إنها "بداية جيدة. أمل البناء على هذه المباراة للمواصلة على هذا المنوال".

ولعب النجم الآخر كايري إيرفينغ دوراً أساسياً في الفوز الـ25 لنتس على أرضه من أصل 32 مباراة هذا الموسم والعشرين من أصل 26 ضد فرق من المنطقة الغربية، وذلك بتسجيله 34 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و6 متابعات في ظل استمرار غياب النجم الآخر جيمس هاردن للمباراة العاشرة توالياً بسبب الإصابة، فيما ساهم بلايك غريفين بـ15 نقطة.

أما من ناحية صنز الذي يخسر مباراتين أو أكثر على التوالي للمرة الأولى منذ أن خسر ثلاث في كانون الثاني/يناير، فكان ديفن بوكر الأفضل بتسجيله 36 نقطة وأضاف دياندري أيتون 20 مع 13 متابعة.

وكان صنز الطرف الأفضل في الشوط الأول إذ تقدم على مضيفه معظم فتراته، لكن نتس حقق الفارق مع انطلاق الشوط الثاني تزامناً مع الاعتماد على دورانت بشكل أكبر بعدما انتظر في النصف الأول حتى الربع الثاني ليدخل الملعب.

واعتمد نتس نفس استراتيجية السابع من نيسان/أبريل حين عاد دورانت من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق لفترة طويلة، إذ اكتفى حيتها بخوض 19 دقيقة ضد نيو أورليانز بيليكانز سجل خلالها 17 نقطة.

وشارك دورانت في 25 مباراة فقط منذ انطلاق الموسم الحالي الذي شهد دخوله من مقاعد البدلاء عوضاً عن البدء أساسياً للمرة الأولى في مسيرته.

وتحدث غريفين عن دورانت قائلاً "ما أحبه أكثر شيء هو مدى عشقه للعب كرة السلة. بالتالي، نحن نعلم أن جلوسه على مقاعد البدلاء بمثابة قتله".

وتابع "بمجرد أن ترى السعادة لقدرته وحسب على لعب كرة السلة، فهذا أمر مفرح بالنسبة لنا".

وسجل دورانت 10 نقاط في الربع الثالث ثم كان صاحب النقاط الخمس الأولى لفريقه في الربع الأخير، ليمنح نتس التقدم بفارق رقم مزدوج (102 92) للمرة الأولى في اللقاء الذي تقدم فيه صنز بفارق 13 نقطة في الربع الثاني بفضل 10 نقاط و10 متابعات من أيتون، قبل أن يستقر الفارق مع نهاية الشوط الأول عند نقطتين فقط 61 59.