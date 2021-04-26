بطولة إسبانيا: انتكاسة لأتلتيكو وبرشلونة يقترب وإشبيلية في صلب السباق

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مدريد: منيت آمال أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الليغا بانتكاسة كبيرة الأحد، عندما تعرض رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني لخسارة مفاجئة 2 1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت انتصاراً مثيراً لبرشلونة 2 1 على فياريال، وإثباتاً للحضور من إشبيلية بفوزه على غرناطة بالنتيجة نفسها.

وكان ريال مدريد منح فرصة على طبق من ذهب لأتلتيكو للابتعاد في الصدارة عندما تعادل مع ريال بيتيس سلباً السبت، لكن الـ"روخيبلانكوس" رفض الهدية واضعاً صدارته على المحك.

ويدرك أتلتيكو تماماً أن الخسارة كبيرة، لا سيما بعدما أهدر تقدماً بأكثر من عشر نقاط في صدارة الترتيب وخسره بعد سلسلة نتائج متواضعة، إذ لم يحقق سوى انتصارين في آخر خمس مباريات.

وبقي أتلتيكو في الصدارة برصيد 73 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني وبرشلونة الثالث المتساويين نقاطاً، إلا أن العملاق الكاتالوني يملك مباراة مؤجلة وبالتالي سيخطف الصدارة في حال فوزه بها ويصبح مصيره بين يديه لاسيما أنه يلتقي أتلتيكو في المرحلة 35. فيما بقي إشبيلية على بعد نقطة فقط من عملاقي اسبانيا في المركز الرابع.

وافتتح بلباو التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الثامنة، عن طريق أليكس بيرينغير بعد عرضية ملعوبة من الجهة اليمنى انبرى لها الإسبانس برأسية هز بها الشباك.

وأردك أتلتيكو التعادل في الشوط الثاني عن طريق قلب الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش (77) برأسية خادعت الحارس.

لكن أسود الباسك لم يكلّوا، وأصروا على الخروج بالنقاط الثلاث حينما ارتقى إينييغو مارتينيس ليقابل كرة ثابتة برأسية أعلن فيها عن هدف الفوز لبلباو (86).

برشلونة في الطريق الصحيحة

حقق برشلونة انتصاراً صعباً ومهماً بفوزه على فياريال 2 1 الأحد بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان.

وسجل غريزمان هدفي برشلونة (28 و35)، بينما سجل النيجيري صامويل شوكويزي هدف فياريال اليتيم (26).

وبعد خسارته الكلاسيكو في الدوري، انتفض برشلونة بتحقيقه لقب كأس الملك للمرة 31 في تاريحه قبل أن يكرم وفادة ضيفه خيتافي بفوزه عليه 5 2 الخميس ليشدد الخناق على قطبي العاصمة، مبقيًا على آماله بتحقيق ثنائية الكأس والدوري.

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان عقب الفوز إن "اللاعبين متعطشون للفوز بلقب آخر".

وأضاف أن "لقب الدوري بات أقرب، لا أعرف كم هو أقرب، لكنه قريب. نحن في الطريق الصحيحة، وفي حال فزنا بالمباريات الست المتبقية، فسنكون أبطالاً".

وتجمد رصيد فياريال الذي يستضيف أرسنال الانكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، عند 49 نقطة في المركز السابع.

وبدأت المباراة بضغط من جانب فياريال، وتحديداً برأسية جيرارد مورينو التي مرت أعلى مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (4).

وجاء الرد من برشلونة في الدقيقة 6، حيث مرر الهولندي فرنكي دي يونغ كرة داخل منطقة الجزاء إلى غريزمان الذي سدد كرة اصطدمت بالدفاع قبل أن تتحول إلى الركنية.

وواصل فياريال الضغط حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق شوكويزي الذي استغل كرة طويلة في العمق من زميله باو توريس، لينفرد بتير شتيغن ويراوغه، قبل أن يسدد في الشباك.

لكن الرد كان سريعاً من برشلونة بعد دقيقة واحدة، حينما تلقى غريزمان كرة طويلة من أوسكار مينغيسا، وركن الكرة إلى أقصى يمين الحارس (28).

وعاد غريزمان وضاعف النتيجة لبرشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 35، حين استغل خطأ فادحاً في دفاع فياريال، وسدد كرة قوية إلى الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب فياريال مانو تريغيروس، بعد تدخله العنيف على الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 65.

من جهة أخرى، عزز إشبيلية مركزه الرابع بفوز مهم على غرناطة 2 1.

تصرّف غريب من الحكم

ورفع إشبيلية رصيده إلى 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد وبرشلونة، ثاني وثالث الجدول على التوالي، ليبقى الفريق الأندلسي في دائرة المنافسة بين الأربعة الأوائل.

وتقدم فريق المدرب خولين لوبيتيغي عن طريق الكرواتي إيفان راكيتيتش (16 من ركلة جزاء)، فيما أضاف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني (53). وسجل روبرتو سولدادو هدف غرناطة الوحيد (90 من ركلة جزاء).