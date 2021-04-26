شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. قذيفة زيدان تهز الكاميرون في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد زيدان، لاعب المنتخب الوطني الأسبق وصاحب رحلة الاحتراف الكبيرة في الدوري الألماني، في هز شباك منتخب الكاميرون بقذيفة مدوية في افتتاح بطولة الأمم الافريقية 2008 التي أقيمت بغانا ونجح المنتخب الوطني في حصد لقبها لتكون المرة الثانية علي التوالي.

منتخب مصر واجه الكاميرون في افتتاح البطولة والختام وحقق المنتخب الوطني الفوز في المباراتين، وكان لمحمد زيدان الفضل الأول في المباراتين حيث نجح في افتتاح التسجيل في المباراة الاولي، وكان صاحب انجاز صناعة هدف الفوز في المباراة النهائية بعد صراع شرس علي الكرة مع سونج مدافع الكاميرون الأسطوري وقتها وقام بتمرير الكرة لمحمد أبو تريكة الذي أحرز هدف الفوز.

انتهى لقاء الافتتاح بين مصر والكاميرون بنتيجة 4 / 2 بهدفين لحسنى عبد ربه ومثلهما لمحمد زيدان، الذى احتفل بحذائه بعد إحراز الهدف الثانى فى اللقاء.

وشهدت هذه البطولة تألقاً ملحوظاً للمنتخب المصرى الذى احتفظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى قبل أن يحصد أيضاً لقب أنجولا 2010.