شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يرفض التطعيم الإجبارى ضد فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، ألا يصبح التطعيم ضد فيروس كورونا إجباريًا وشرطًا للمشاركة فى بطولات اللعبة.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أصدر اتحاد محترفى التنس تعليمات جديدة تعتبر اللاعبين الذين تلقوا التطعيم غير مخالطين مباشرين مع أى شخص تثبت إصابته بالعدوى.

كما وضع الاتحاد قائمة استثناءات للاعبين، الذين حصلوا على اللقاح.

وأوصى اتحادا محترفى ومحترفات التنس اللاعبين واللاعبات بالحصول على التطعيم عند توفره.

وردًا على سؤال حول تلقيه اللقاح أم لا، تابع: «هناك الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالتطعيمات، لكن لم يتضح بعد هل سيكون التطعيم إجباريًا أم لا».

وأضاف: «دائمًا كنت مع حرية الاختيار. قرار الحصول على التطعيم من عدمه سيبقى أمرًا شخصيًا بالنسبة لى».

وتابع: «لا أريد أن يعتبرنى الناس مؤيدًا أو معارضًا للتطعيم. لن أجيب عن هذا السؤال، وأتمنى أن يحترم الجميع ذلك».

وفى وقت سابق، قال «ديوكوفيتش»، الذى أُصيب بالفيروس فى العام الماضى، إنه شخصيًا يعارض التطعيم، ولا يريد أن يجبر على الحصول عليه من أجل السماح له بالسفر.

فى سياق آخر، أطاح الإسبانى بابلو كارينيو، المصنف الـ13 عالميًا، بالأرجنتينى دييجو شفارتزمان بالفوز عليه بمجموعتين لواحدة (6-4 و3-6 و7-5)، فى لقاء استغرق ساعتين و34 دقيقة، ليواجه مواطنه رافائيل نادال، فى نصف نهائى بطولة برشلونة المفتوحة للتنس.

وفشل «شفارتزمان»، المصنف التاسع عالميًا، فى مواصلة مشواره بالبطولة المقامة على الملاعب الترابية.

ولم يضرب موعدًا كان منتظرًا أمام «الماتادور»، صاحب التصنيف الثالث عالميًا، والمُتوَّج فى برشلونة 11 مرة.

وسيُقام نصف النهائى الآخر بين اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس، المرشح الثانى للقب، الذى فاز على الكندى فيلكس ألياسيم، والإيطالى يانيك سينر، المرشح الـ11 للقب، الذى أطاح بالروسى آندرى روبليف من ربع النهائى.