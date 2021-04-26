شكرا لقرائتكم خبر عن تحالفات بين «يوفنتوس» و«برشلونة» و«الريال» فى «الميركاتو» الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أن نادى يوفنتوس الإيطالى بدأ تجهيز نفسه لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أنه يخطط لإبرام صفقات تبادلية مع ريال مدريد وبرشلونة.

قالت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية إن يوفنتوس يمكنه التفكير فى عقد تحالف فى سوق الانتقالات مع برشلونة وريال مدريد، وهناك العديد من الفرضيات لعقد صفقات تبادلية بين الأندية الثلاثة فى ضوء الموسم المقبل.

أشارت الصحيفة إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، تقضى بانتقال ليوناردو بونوتشى للبارسا مقابل ضم سيرجيو بوسكيتس، كما أن هناك إمكانية لعقد صفقة تبادلية أخرى بين الناديين لانتقال عثمان ديمبيلى للسيدة العجوز فى مقابل باولو ديبالا للتواجد مع مواطنه ليونيل ميسى.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يفكر فى عقد صفقة تبادلية بانتقال رودريجو بينتانكور لصفوف ريال مدريد مقابل ماركو أسينسيو، وكذلك أليكس ساندرو فى مقابل إيسكو ومارسيلو.

واستعاد فريق يوفنتوس نغمة الانتصارات فى الكالتشيو، بعدما حقق فوزا مهما على ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب «أليانز ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى الإيطالى للموسم الحالى 2020-2021 وكان يوفنتوس قد خسر مواجهة أتالانتا فى الجولة الماضية بهدف دون مقابل.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث مؤقتا فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، فى حين يتواجد بارما فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير، برصيده 20 نقطة.

فى نفس السياق، كشف تقرير صحفى إسبانى عن مخطط يوفنتوس، للتعاقد مع الفرنسى عثمان ديمبلى، خلال المرحلة المقبلة. وينتهى عقد ديمبلى مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن يوفنتوس تواصل بالفعل مع وكيل ديمبلى، وطلب ضم اللاعب، لكنه اشترط الحصول عليه بشكل مجانى.

فى الوقت نفسه، يرغب برشلونة فى تجديد عقد نجمه الفرنسى، حيث طلب من وكيله عقد جلسة لتمديد عقده حتى 2025، لكن اللاعب طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم. هذا الأمر فجر قلق برشلونة، الذى يعتقد أن اللاعب يرغب فى كسب الوقت للرحيل مجانًا فى صيف 2022.

وقالت الصحيفة: «إذا استمر ديمبلى فى إصراره على عدم التفاوض بشأن التجديد، فإن برشلونة سيعرضه للبيع هذا الصيف مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.