شكرا لقرائتكم خبر عن «فينجر»: لم أتوقع إقامة دورى «السوبر الأوروبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسى أرسين فينجر، المدير الفنى الأسبق لنادى أرسنال الإنجليزى، أن البعض لديه رغبة فى تدمير الدورى الإنجليزى، بإقامة دورى السوبر الأوروبى.

وجاءت تصريحات «فينجر» بعد اتفاق 12 ناديًا على إنشاء دورى السوبر الأوروبى.

وقال «فينجر»، فى تصريحات نقلتها شبكة «سكاى سبورتس» البريطانية: «أساس ثقافتنا الرياضية فى أوروبا هو الوصول من خلال نتائج المنافسات المحلية إلى البطولات الأوروبية»، مضيفًا: «الجميع فى أوروبا يحلمون بتدمير الدورى الإنجليزى، لم أتوقع أن دورى السوبر الأوروبى سيُقام بالفعل».

وأوضح: «لا أستطيع أن أفهم المنطق وراء ذلك لأن إنجلترا صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والآن يريدون المشاركة فى دورى السوبر الأوروبى، وفى حالة حدوث ذلك، سيتم تدمير الدورى الإنجليزى».

وأشار: «لا أفهم كيف يمكن لأى شخص كان يريد أن تنطلق بطولة دورى السوبر الأوروبى أن تتقبله الجماهير».

وواصل: «فخور جدًا بالمسؤوليات التى تحملها اللاعبون فى هذه القضية، لقد رأينا كم كان دورهم مهمًا منذ بداية الموسم تجاه المسؤوليات وتأثيرهم فى القضايا المهمة».