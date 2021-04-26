شكرا لقرائتكم خبر عن «تشيلسى» يسعى لتجديد التعاقد مع «أزبيليكويتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى تشيلسى الإنجليزى لتجديد التعاقد مع الإسبانى سيزار أزبيليكويتا، مدافع الفريق، والذى ينتهى تعاقده فى صيف 2022.

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن إدارة تشيلسى تدرس تجديد عقد «أزبيليكويتا»، قائد الفريق، كمكافأة له لما يقدمه من أداء مميز مع البلوز خلال السنوات الماضية، وتحديدًا الموسم الجارى تحت قيادة الألمانى توماس توخيل.

وأضافت أن تجديد عقد اللاعب الإسبانى أولوية داخل تشيلسى خلال الوقت الحالى، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية فى تشكيل الألمانى «توخيل».

وأوضحت أنه منذ قدوم الألمانى «توخيل» لقيادة تشيلسى يعد «أزبيليكويتا» ورقة أساسية فى تشكيل البلوز، مؤكدة أنه على الرغم من كبر سنه، 31 عامًا، لكن إدارة تشيلسى تدرس بجدية تجديد عقده.

وتابعت أن قيادة «أزبيليكويتا» وتأثيره فى غرفة الملابس وخبرته تجعله شخصية أساسية لتشيلسى داخل وخارج الملعب. ويسعى فريق تشيلسى للحفاظ على وضعه بالمربع الذهبى ببطولة الدورى الإنجليزى من أجل ضمان المشاركة فى بطولة دورى الأبطال.