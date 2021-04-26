شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزى يأمل فى إقامة .. نهائى «يورو 2020» بحضور 90 ألف متفرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم أن يمتلئ ملعب «ويمبلى» بـ90 ألف متفرج فى المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، التى سوف تقام الصيف الحالى فى 12 مدينة أوروبية، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

ذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزى يطمح فى تواجد 90 ألف متفرج فى نهائى يورو 2020، الذى يستضيفه ملعب «ويمبلى»، فى 11 يوليو المقبل، خاصة أن الحكومة الإنجليزية وافقت على حضور 45 ألف متفرج فى مباراة دور الـ16. ويستضيف ملعب «ويمبلى» 8 مباريات فى مختلف الأدوار ببطولة أمم أوروبا القادمة، منها مباريات منتخب الأسود الثلاثة الأولى خلال مرحلة المجموعات من البطولة. وكشف الرئيس التنفيذى للاتحاد الإنجليزى «مارك بولينجهام» أنه يهدف إلى ضمان مضاعفة عدد الحضور فى دور المجموعات عند 22500، بما فى ذلك مباراة إنجلترا مع أسكتلندا فى الأدوار الإقصائية. وقال بولينجهام: «إنه لأمر رائع للغاية بالنسبة لنا أن نستضيف مباراة إضافية وفرصة أخرى للجماهير لتجربة اليورو».

وأضاف: «لا يزال الطريق صعبًا للغاية بالنسبة لنا للوصول إلى النهائى، لكن هذا يمنحنا فرصة أخرى محتملة لمباراة على أرضنا مع منتخب الأسود الثلاثة والتى أقول إنها رائعة بالنسبة لنا أيضًا».