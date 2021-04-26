شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب وبارتى» تتأهلان إلى نصف نهائى بطولة «شتوتجارت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت الأسترالية آشلى بارتى للدور نصف النهائى، من بطولة شتوتجارت للتنس، بعد فوزها اليوم الجمعة على التشيكية كارولينا بليسكوفا، بنتيجة 6-2 و1-6 و5-7، فى الدور ربع النهائى.

وستواجه بارتى، المصنفة الأولى عالميا، والفائزة هذا العام ببطولتى ملبورن وميامى، فى الدور نصف النهائى اللاعبة الأوكرانية، إلينا سفيتولينا، التى تمكنت من إقصاء التشيكية بترا كفيتوفا، بنتيجة 7-6 (7-4) و5-7 و2-6.

كما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب للدور نصف النهائى، عقب تغلبها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بنتيجة 6-1 و6-4.

وستواجه هاليب فى الدور المقبل الفائزة من المواجهة ما بين البيلاروسية آرينا سابالينكا، والإستونية آنا كونتافيت.