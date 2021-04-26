اخبار الرياضه

«هاليب وبارتى» تتأهلان إلى نصف نهائى بطولة «شتوتجارت»

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب وبارتى» تتأهلان إلى نصف نهائى بطولة «شتوتجارت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت الأسترالية آشلى بارتى للدور نصف النهائى، من بطولة شتوتجارت للتنس، بعد فوزها اليوم الجمعة على التشيكية كارولينا بليسكوفا، بنتيجة 6-2 و1-6 و5-7، فى الدور ربع النهائى.

وستواجه بارتى، المصنفة الأولى عالميا، والفائزة هذا العام ببطولتى ملبورن وميامى، فى الدور نصف النهائى اللاعبة الأوكرانية، إلينا سفيتولينا، التى تمكنت من إقصاء التشيكية بترا كفيتوفا، بنتيجة 7-6 (7-4) و5-7 و2-6.

كما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب للدور نصف النهائى، عقب تغلبها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بنتيجة 6-1 و6-4.

وستواجه هاليب فى الدور المقبل الفائزة من المواجهة ما بين البيلاروسية آرينا سابالينكا، والإستونية آنا كونتافيت.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا