شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عقبات تحرم «نيمار» من «أوليمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحُول 4 عقبات دون مشاركة «نيمار»، نجم باريس سان جيرمان، فى دورة الألعاب الأوليمبية، التى ستُقام الصيف المقبل فى طوكيو. وكان أندريه جاردين، المدير الفنى لمنتخب البرازيل الأوليمبى، قد أعلن رغبته فى الاستعانة بخدمات «نيمار»، ضمن اللاعبين فوق السن، لكن صحيفة لو باريزيان أشارت، فى تقرير لها، إلى العقبات التى تحُول دون ظهور «نيمار» مع منتخب بلاده فى المحفل الأوليمبى.

وذكرت: «العقبة الأولى هى أن منافسات كرة القدم فى الدورة الأوليمبية غير مدرجة بالأجندة الدولية لـ(فيفا)، لذا تُشترط أولًا موافقة النادى الذى يدفع للاعب راتبه». وأكدت أن «باريس» لن يسمح لـ«نيمار»، 29 عامًا، بالمشاركة فى الأوليمبياد لأنها ستؤثر على راحة اللاعب قبل موعد انضمامه إلى معسكر تحضير الفريق للموسم الجديد من الدورى الفرنسى، الذى سينطلق فى 6 أغسطس المقبل. وقالت إن «نيمار» يستعد أيضًا للمشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة كوبا أمريكا، التى ستُقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 10 يوليو المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن «نيمار» نفسه، الفائز بذهبية أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016، لم يُبْدِ رغبة من الأساس فى المشاركة فى العرس الأوليمبى هذا العام.

وأوقعت القرعة المنتخب البرازيلى فى مجموعة تضم ألمانيا وكوت ديفوار والسعودية.

ولم تنسَ الصحيفة الإشارة أيضًا إلى أن مشاركة «مبابى» فى الأوليمبياد تبدو خيارًا مستبعدًا، رغم أن اللاعب لم يخرج رسميًا من حسابات اتحاد الكرة الفرنسى.

ويلعب الديوك فى مجموعة تضم اليابان والمكسيك وجنوب إفريقيا.

فى سياق آخر، أكد تقرير صحفى أن باريس سان جيرمان لن يقوم بتفعيل بند خيار الشراء فى عقد مدافعه الإيطالى أليساندرو فلورينزى. ويلعب «فلورينزى» لصالح باريس على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف روما.

وقدم «فلورينزى» مستويات رائعة برفقة الفريق الباريسى، وأكد العديد من التقارير أن سان جيرمان ينوى ضمه بصفة نهائية. وبحسب صحيفة «ليكيب»، فإن باريس سان جيرمان سيعيد النظر فى خياراته للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه ماوريسيو بوكيتينو. ويبدو أن قدوم «بوكيتينو» بدلًا من توماس توخيل قد غير من حسابات الفريق الباريسى. وبالتالى، سيعود «فلورينزى» إلى روما، عقب انتهاء منافسات سان جيرمان فى نهاية الموسم الجارى. وبلغت قيمة إعارة «فلورينزى» إلى باريس لمدة عام فقط، مليون يورو، مع خيار الشراء النهائى مقابل 9 ملايين.